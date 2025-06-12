3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e (19) tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI DHA'daki habere göre saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI Adnan Pekgöz (solda) ve arkadaşı Bünyamin Pektaş (sağda). Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş (18) ve Oruç Eviz’in (19) de içinde bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkiinde hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

ARKADAŞI KAZADA ÖLDÜ Bünyamin Pektaş kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.