Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski futbolcuları taraftarla buluştu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin eski futbolcuları taraftarla buluştu

        Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Stephen Appiah, Ali Bilgin, Mehmet Aurelio, Elvir Boliç, Uğur Boral, Serdar Kulbilge, Chobani Stadı'nda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 30.11.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin eski futbolcuları taraftarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

        Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen organizasyona taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

        Emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlilerinin önlem aldığı buluşmaya Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Stephen Appiah, Ali Bilgin, Mehmet Aurelio, Elvir Boliç, Uğur Boral, Serdar Kulbilge ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Mağazada taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan eski futbolculardan Stephen Appiah'a gösterilen yoğun ilgi dikkati çekti.

        ALİ GÜRBÜZ: ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNMEK İSTEMEMİZİN BİR GÖSTERGESİ

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, organizasyon sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın göreve geldiği günden bu yana Kadıköy'ü eski günlerine getirmek için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Gürbüz, "Fenerbahçe'de oynamış, kupalar kazanmış ve efsane olmuş futbolcularımızın bir kısmıyla taraftarlarımızı bir araya getirdik. Kısa sürede organize ettik bunu. Yarın da taraftarlarımız ve bizimle birlikte olacaklar. Bizi kırmadıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Eski futbolcularını taraftarlarıyla buluşturdukları için mutlu oldukların vurgulayan Gürbüz, "Bu sadece taraftarlarımızı buraya çağırmak için yapılan bir organizasyon değil. Eski günlerimize dönmek istememizin bir göstergesi. En kısa sürede şampiyonluktan şampiyonluğa koşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Efsanelerimizi de burada unutamazdık. Onlar da yarın tribünde takımımızın yanında yerini alacak. Türkiye'nin her yerindeki Fenerium'larda büyük coşku var. Fenerbahçe taraftarı eskiden bu yana takımının yanında olmuştur. Her zaman yanımızdalar, çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olsunlar çünkü Fenerbahçe'nin gücü taraftarından geliyor." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi