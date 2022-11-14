Brezilya Milli Takımı'nın da 34 kez formasını giyen Diego, ülkesiyle iki kez Kupa America zaferi de yaşadı. Kulüp kariyerinde şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünde Flamengo'da Libertadores Kupası'nı 2019'da kazanan Diego, 2022'de de aynı takımla Güney Amerika'nın en önemli kupasını bir kez daha elde etti.