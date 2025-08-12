Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe'nin, Feyenoord karşısında tur atlama ihtimalleri: Fenerbahçe nasıl tur atlar, elenirse ne olacak?

        Fenerbahçe'nin, Feyenoord karşısında tur atlama ihtimalleri: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord ile karşılaşıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçında rakibi karşısında avantajlı skoru elde edip bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin, Feyenoord karşısında tur atlama ihtimalleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 19:01 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe - Feyenoord maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertlilerde hedef, tur için avantajlı skoru elde edip Feyenoord'u turnuvanın dışına itmek. Temsilcimiz, Feyenoord'u elemesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'ne gidecek. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar, tur için kaç farklı galip gelmeli?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.

        Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak.

        3

        PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

        Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

        4

        FENERBAHÇE ELENMESİ DURUMUNDA AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK

        Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen takımlar, turnuva formatına göre UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren katılım sağlayabiliyor.

        Buna göre Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı başladı
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti