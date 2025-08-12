Fenerbahçe'nin, Feyenoord karşısında tur atlama ihtimalleri: Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord ile karşılaşıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçında rakibi karşısında avantajlı skoru elde edip bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin, Feyenoord karşısında tur atlama ihtimalleri...
Fenerbahçe - Feyenoord maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertlilerde hedef, tur için avantajlı skoru elde edip Feyenoord'u turnuvanın dışına itmek. Temsilcimiz, Feyenoord'u elemesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'ne gidecek. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar, tur için kaç farklı galip gelmeli?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.
Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak.
PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.
FENERBAHÇE ELENMESİ DURUMUNDA AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK
Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen takımlar, turnuva formatına göre UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren katılım sağlayabiliyor.
Buna göre Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.