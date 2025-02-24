Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!

Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı.

Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti.

Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.