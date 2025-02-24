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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin golü iptal edildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, maçın 12. dakikasında öne geçse de gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 20:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:30
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        Derbide gol iptal edildi!
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        Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

        Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı.

        Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti.

        Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.

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