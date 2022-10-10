Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

Fenerbahçe, sezonun en gollü maçında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üç kez öne geçip üç kez yakalanırken oyuna sonradan giren Batshuayi'nin golüyle 3 puana uzandı. Belçikalı yıldız Dinamo Kiev mücadelesinden sonra bir kez daha 3 puanı getiren golü kaydetti!

ABONE OL
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti. Mücadelede dört kez öne geçen Fenerbahçe 3 puan için ise 90+5'i beklemek zorunda kaldı! Geceye Enner Valencia'nın hat-trick'i değil; Michy Batshuayi'nin golü damga vurdu.

     
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    LİGDE SİFTAHI YAPTI, YİNE GALİBİYETİ KURTARDI!

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.

     
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.

     
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    KIEV'DEN SONRA BİR KEZ DAHA 3 PUANI GETİRDİ

    Geçen sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle büyük eleştiriler alan Belçikalı yıldız, Fenerbahçe kariyerine ise iyi başladı. 
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    29 yaşındaki golcü transferinden kısa süre sonra Fenerbahçe formasını giydiği ilk maç olan Dinamo Kiev karşılaşmasında 3 puanı getiren golü kaydetmişti.
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    Fatih Karagümrük mücadelesinde de oyuna, maçın bitimine kısa süre kala giren Batshuayi yine 3 puanı getirdi.

     
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    4 ŞUTTA 3 GOL!

    Gol yollarındaki bitiriciliği yıllardır forma giydiği kulüplerde tartışma konusu olan Belçikalı'nın Fenerbahçe'deki istatistiği ise 'yok artık' dedirtti!

     
  • Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Batshuayi!

    Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çektiği son dört şutta üç gol attı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.