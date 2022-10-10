Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti. Mücadelede dört kez öne geçen Fenerbahçe 3 puan için ise 90+5'i beklemek zorunda kaldı! Geceye Enner Valencia'nın hat-trick'i değil; Michy Batshuayi'nin golü damga vurdu.