Fenerbahçe'nin ligdeki ilk golü Skriniar'dan!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Milan Skriniar, sezonun ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Skriniar, 5. dakikada Çağlar Söyüncü'nün ortasında altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 gol kaydeden Fenerbahçe'de Süper Lig'deki ilk golünü Skriniar yaşadı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, sezonu 3 golle tamamlamıştı.

Milan Skriniar, bu sezon 2'si lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 5 müsabakaya da 11'de başladı.

Skriniar, yeşil-beyazlı takıma karşı bugün 90 dakika sahada kaldı.