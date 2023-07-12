Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı sürüyor Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Livakovic'in transferi için yeni bir teklif yaptı Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 13:19 Güncelleme: 12.07.2023 - 13:19 facebook

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Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı sürüyor. Sarı lacivertliler Dinamo Zagreb'e yeni bir teklif yaptı ve bekleyişe geçti.

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Şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i transfer eden sarı lacivertliler çalışmalarına devam ediyor.