Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı sürüyor
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Livakovic'in transferi için yeni bir teklif yaptı
Giriş: 12.07.2023 - 13:19
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Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı sürüyor. Sarı lacivertliler Dinamo Zagreb'e yeni bir teklif yaptı ve bekleyişe geçti.
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Şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i transfer eden sarı lacivertliler çalışmalarına devam ediyor.
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Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için kulübü Dinamo Zagreb yeni bir teklif yaptı.