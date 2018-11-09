Fenerbahçe, transfer döneminde tam 11 oyuncuyu kadrosuna katmış, 5 oyuncuyla da yollarını ayırmıştı. Transferi son anda gerçekleşmeyen isim ise Meksikalı Marco Fabian'dı. Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu İstanbul'a davet etmiş ve sağlık kontrollerinden geçirmişti. Vatan'da yer alan habere göre yapılan kontrollerde sorun çıktığını açıklayan Fenerbahçe, anlaşmayı iptal etmişti.
Bunun üzerine Fabian, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen ekonomik sorunları nedeniyle bunu istediler. Maaşımda indirime gitmemi istediler ama bunu kabul etmedim. Fenerbahçe daha sonra transferi bitiremeyen kulüp olarak görünmek istemediği için sağlık sorunum olduğunu bahane etti" ifadesini kullanmıştı. Meksikalı futbolcuyla anlaşamayan yönetim, Lille'den Yassine Benzia'yı kiralık olarak transfer ederken Ali Koç, FB TV'de Fabian'la ilgili açıklama yapmıştı.
Futbolcunun özel hayatının renkli olduğunu dile getiren Koç, "İşin ekonomik tarafı o kadar cazipti ki... Biz daha çok özel hayatla ilgili riske baktık. Sağlık kontrolünü geçebildiği takdirde imza attıracaktık. Fabian'ı sağlık kontrollerinde birden fazla yere baktırdık, olumlu olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
SADECE 127 DAKİKA
Sağlık sorunları nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Fabian'ın bu sezon Almanya'da ne kadar süre alacağı da merak konusu olmuştu. Frankfurt bu sezon toplam 16 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Süper Kupa'daki Bayern Münih karşılaşmasında 64, Bundesliga'nın 3. haftasında oynanan Borussia Dortmund maçında ise 63 dakika dakika forma giyerek sadece 127 dakika süre aldı.
Fabian'ın hiç forma şansı bulamaması, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı ve yönetimin doğru bir karar verdiği yorumları yapıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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