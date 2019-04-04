Fenerbahçe taraftarları bugün Fenerbahçe'nin resmi sitesi olan fenerbahce.org internet sitesine ziyaret etmek istediklerinde büyük şok yaşadılar. Fenerbahçe'nin resmi sitesi olan fenerbahce.org açılmıyordu. Peki fenerbahce.org neden açılmıyor?

FENERBAHÇE'NİN RESMİ SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Fenerbahçe bugün saat 19.07'de tarihi bir adım atacak. Mali bağımsızlığını sağlamak için "1 yılda 1 milyar lira" sloganıyla başlayacak olan destek kampanyası öncesi kulübe ait bütün internet ve sosyal medya hesaplarına erişim kapatıldı. Tüm adreslerin bugün saat 19.07'de açılacağı ve kampanyanın start alacağı öğrenildi

Fenerbahçeliler bu sabah kulüpleri ve birçok farklı branştaki sportif faaliyetlerle ilgili haberlere bakmak istediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın nedeni, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyonunun, internet sitesinin, 'Sarı Kanarya'nın ürünlerini satan Fenerium mağazalarına ait internet adresinin ve sosyal medya hesaplarının hepsinin kapalı olmasıydı. Camiayı ayağa kaldırmak ve Fenerbahçe kulübüne destek sağlamak amacıyla bugün saat: 10.07'de başlayacak olan "1 yılda 1 milyar lira" kampanyası ile birlikte tüm adreslerinin aktif hale getirileceği öğrenildi.