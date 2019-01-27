Fenerbahçe'nin transferde yeni rotası İngiltere

Fenerbahçe, son yıllarda transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sezona yönetim değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde İngiltere'den yaptığı transferlerle dikkati çekti.

Aziz Yıldırım başkanlığında daha çok dağılan Yugoslavya'dan ve Brezilya'dan transfer gerçekleştiren Fenerbahçe, Ali Koç'un göreve getirdiği sportif direktör Damien Comolli ile İngiltere pazarına yöneldi.

Son dönemde transferde İngiltere'de oynayan futbolculara ağırlık veren Fenerbahçe, bu sezon kadrosuna İngiltere'den 3. oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Son olarak ara transfer döneminde Chelsea'den Victor Moses'ı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sezon başında da Leicester City'den İslam Slimani ve Swansea City'den Andre Ayew'i aynı şekilde kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, son 4 sezonda kadrosuna dahil ettiği 32 yabancı futbolcunun 9'unu İngiltere'den tercih etti.

Bu sezon Ayew, Slimani ve Moses'ı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, geçen sezon ise Vincent Janssen'i kiralamıştı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki 2016-2017 sezonunda ise Martin Skrtel ve Jeremain Lens'i kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, İngiltere'den en çok ses getiren transferlerine ise 2015-2016 sezonunda teknik direktör Vitor Pereira döneminde imza attı.

Söz konusu sezonda Manchester United takımından dünyaca ünlü Robin van Persie ve Luis Nani'yi transfer eden sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Lazar Markovic'i de kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler böylece son 4 sezonda İngiltere'den 9 yabancı oyuncu transferi yapmış oldu.

9 TRANSFERİN 6'SI KİRALIK

Fenerbahçe, son 4 yılda İngiltere'den gerçekleştirdiği 9 transferin 6'sını kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, finansal fair play gerekçesiyle İngiltere'den yaptığı transferlerde ağırlıklı olarak kiralama yöntemine başvurdu.

Bu sezon Ayew, Slimani ve Moses'ı kulüplerinden kiralayan Fenerbahçe, daha önceki yıllarda Janssen, Lens ve Markovic'i de aynı yöntemle kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler, Van Persie, Nani ve Skrtel transferlerini ise bonservis bedeliyle yaptı.

32 TRANSFERDE 12 KİRALIK

Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde gerçekleştirdiği toplam 32 yabancı futbolcu transferinin 12'si kiralık oyunculardan oluştu.

Sarı-lacivertliler, bu sezon dışında kiralama yöntemiyle yaptığı 8 transferin tamamıyla yollarını ayırdı.

Bu süre içinde daha önce Oleksandr Karavayev, Moussa Sow, Luis Neto, Fabiano Ribeiro, Abdoulaye Ba, Lazar Markovic, Vincent Janssen ve Jeremain Lens'i transfer eden Fenerbahçe, bu oyunculardan sadece kaleci Fabiano ile 2 sezon geçirdi.

Brezilyalı kaleciyi 2 sene üst üste kiralayan sarı-lacivertliler, daha sonra bu oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de bu sezon ise Yassine Benzia, Andre Ayew, İslam Slimani ve Victor Moses kiralık olarak forma giyiyor.

İNGİLTERE'DEN SONRA FRANSA

Fenerbahçe'nin son 4 yılda İngiltere'den sonra en çok transfer yaptığı ülke Fransa oldu.

Özellikle sarı-lacivertli kulüpte 3 sezon görev yapan teknik direktör Aykut Kocaman döneminde transferde Fransa'ya yönelen Fenerbahçe, son 4 yılda bu ülkeden 5 transfere imza attı.

Bu sezon Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Lille'den Yassine Benzia'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncudan önce Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Gregory van der Wiel ve Simon Kjaer transferlerini gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'nin son 4 sezonda yaptığı yabancı oyuncu transferleri şöyle:

2018-2019:

Andre Ayew, İslam Slimani, Victor Moses (İngiltere), Yassine Benzia (Fransa), Jailson (Brezilya), Diego Reyes (Portekiz), Michael Frey (İsviçre), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda).

2017-2018:

Vincent Janssen (İngiltere), Luis Neto, Giuliano (Rusya), Roberto Soldado, Carlos Kameni (İspanya), Mauricio Isla (İtalya), Eljif Elmas (Makedonya), Nabil Dirar, Mathieu Valbuena (Fransa).

2016-2017:

Jeremain Lens, Martin Skrtel (İngiltere), Oleksandr Karavayev (Ukrayna), Moussa Sow (Birleşik Arap Emirlikleri), Roman Neustaedter (Almanya), Gregory van der Wiel (Fransa), Aatıf Chahechouhe (Türkiye)

2015-2016:

Lazar Markovic, Robin van Persie, Luis Nani (İngiltere), Fabiano Ribeiro, Abdoulaye Ba (Portekiz), Simon Kjaer (Fransa), Josef de Souza, Fernandao (Brezilya).

Not: Fernandao, Bursaspor'da kiralık olarak forma giyiyordu. Ferdi Kadıoğlu ise sarı-lacivertli ekipte yabancı oyuncu statüsünde yer almaktadır.