Fenerbahçe'nin gelecek sezon için düşündüğü santrfor adaylarından biri olduğu belirtilen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdesi olduğu öne sürülen Alfredo Morelos transfer söylentileriyle ilgili konuştu. Kolombiyalı golcü kendisine birçok kulübün talip olduğunu doğruladı.

Sporx'te yer alan habere göre henüz resmi bir teklif almadığını vurgulayan Kolombiyalı golcü, "Ayrılığımla ilgili birçok spekülasyon var ancak henüz net bir şey yok. Birçok takımın ilgilendiğini biliyorum, resmi bir teklif geldiğinde bunu açıklarım. Şu anda Rangers'a odaklandım. İyi bir sezon geçirdim ve birçok kulübün beni istemesi de doğru yolda olduğumu gösteriyor. Rekabetin daha çok olduğu, daha iyi bir ligde oynamanın hayalini kuruyorum. İspanya La Liga ve Premier Lig'i izliyorum. Fransa ve İtalya'da da ligler büyük ve oldukça mücadeleci" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

2017 yılında Helsinki'den İskoç ekibine 1 milyon 200 bin Euro'ya transfer olan 22 yaşındaki oyununun 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, İskoç ekibinin yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği kaydediliyor.

22 yaşındaki golcü, bu sezon Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers'ta 47 maçta 29 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.