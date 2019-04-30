Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, forvet hattını komple yenilemeyi hedeflerken bu noktada gündeme gelen ilk isimlerden birisi Çaykur Rizespor'un yıldızı Vedat Muriç.

Karadeniz ekibinde sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Kosovalı futbolcu için temaslara bir süre önce start veren sarı-lacivertlilerin golcü oyuncudan olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen Muriç için tek engel ise Çaykur Rizespor'un isteyeceği bonservis. Atmacalar'la 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız için başkan Ali Koç ve kurmaylarının Çaykur Rizespor ile olan iyi ilişkilere güvendiği kaydedildi. Sezon bitiminde resmi olarak harekete geçecek olan yönetim uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı planlıyor.

Çaykur Rizespor'da bu sezon ligde 30 maça çıkan Muriç, 13 gol ve 7 asistle göz doldurdu.