Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu! Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran oldu!
Fenerbahçe bugün başkanını seçmek üzere sandığa gitti. Saat 10.00'da başlayan oy verme süreci saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullandı ve toplamda 24 bin 800 oy verildi. Oy sayımından sonra kazanan isim belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. İşte, detaylar...
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi yapıldı. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürdü. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullandı. Sayma işleminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe yeni başkanı açıklandı. Buna göre; Fenerbahçe yeni başkanı Sadettin Saran oldu.
FENERBAHÇE'NİN 38. BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU
Fenerbahçe'de açıklanan sonuçlara göre başkanlık seçimini 257 oy farkla Sadettin Saran kazandı. Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi.
SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI
Sadettin Saran: "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."
"BAŞKANIMIZ ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI"
Ali Koç: Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ OY SONUÇLARI
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasına göre;
Kullanılan oy sayısı: 24.732
Geçerli oy sayısı: 24.393
Boş oy sayısı: 135
Geçersiz sayısı: 204
Ali Koç: 12.068
Sadettin Saran: 12.325
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.
Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.
Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi’nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas’ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.
1988'de Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı.
Saran, mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı. ESPN, Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlenen Saran, yayıncılık sektörüne adım attı.
Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları, savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.
YÖNETİCİLİK DÖNEMİ
Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu.
Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.
2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı.