FENERBAHÇE'NİN 38. BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU

Fenerbahçe'de açıklanan sonuçlara göre başkanlık seçimini 257 oy farkla Sadettin Saran kazandı. Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi.

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

Sadettin Saran: "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."