        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, belli oldu mu, açıklandı mı, aday isimler kimler, Jose Mourinho'nun yerine kimin gelecek?

        Mourinho dönemi resmen kapandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak,aday isimler kimler?

        Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan son dakika açıklaması üzerine, yeni teknik direktörün kim olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Acil toplantı kararı alan sarı-lacivertli yönetim arasında bir ismin öne çıktığı öğrenildi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 12:05 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:05
        1

        Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından kulüp yönetiminin acil bir toplantı yapacağı öğrenildi. Şimdi ise milyonlarca taraftar Jose Mourinho'nun yerine kimin geleceğini merak ediyor. İşte, yeni teknik direktör için konuşulan isim...

        2

        JOSE MOURINHO DÖNEMİ RESMEN KAPANDI

        Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        3

        FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

        Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

        4

        FENERBAHÇE YÖNETİMİ ACİL TOPLANMA KARARI ALDI

        Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktörü belirlemek için Chobani Stadı'nda bugün (29 Ağustos) saat 17.00'de acil koduyla toplanma kararı aldı.

        5

        FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

        Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'in teknik direktör adayları arasında olduğu öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
