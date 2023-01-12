Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin'dan flaş açıklamalar

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''Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Samet Akaydin de ilk antrenmanına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı daha sonra kuvvet çalışması ile devam etti.

Ardından sahaya geçen futbolcular, iki grup halinde şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin de takımla birlikte ilk kez çalışmalarda yer aldı. Samet Akaydin, idmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, flaş ifadeler kullandı. Samet Akaydin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim. Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım. "JESUS, 3'LÜ SİSTEME UYABİLECEĞİM İÇİN BENİ İSTEDİ" Jesus Hocamızla, antrenman önce de bir toplantı yaptık. Hocamız, 3'lü sisteme uyabileceğim için beni istedi. Benim sisteme katkım olacaktır. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi. Milli takımda da savunmanın sağında ve ortasında oynadım. Üstesinden geldim.

"YURTDIŞINDAN DA TEKLİFLER GELDİ" Bana yurtdışından da teklifler geldi. Çok teklif vardı. Kulübümüzle görüşüyordum, başkanımızla. 'Nereye gitmek istersin?' dediler. Ben 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedim. Laf olsun diye demiyorum. Hislerimle hareket eden bir insanım. O an hislerimle hareket ettim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna çok inandım. Bu sezon şampiyon olacağız. Hiç tereddütsiz Fenerbahçe'yi tercih ettim. Jorge hocanın beni çok istediğini biliyordum. Oynadığım kulüplerde buna dikkat ediyorum. Hocanın beni istemesi transferde çok önemlidir. Fenerbahçe'ye gelmemde bunun etkisi oldu ama Jorge hocayla transfer sürecinde görüşmedim. Cüneyt Dumlupınar hoca ile çalıştık, beni iyi tanır. Forvetin sürekli ensesinde olmayı, boğuşmayı severim. Ben mücadeleyi bırakmam. Sahanın içinde en iyi mücadeleyi vermeye çalışırım. Kötü oynayabilirim, hata yapabilirim ama benim özgüvenim hiç gitmez. Ben yine o hataların üstüne giderim. Montella hocam bana sürekli 'Senin potansiyelin var, sınır koyma, sınırları aş. Hatalarının üstüne git' dedi. Ben de her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum. "İLK ŞAMPİYONLUĞUMU KAZANMAK İSTİYORUM" Önce hedefim oynamak. Kendimi antrenmanlarda göstermek, hocanın gözüne girmek. Bu formayı bırakmak istemiyorum. İlk şampiyonluğumu Fenerbahçe ile başarmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sezon sonunda inşallah şampiyon oluruz. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

"KIM MIN-JAE'Yİ ARATMAYACAĞIM" İlk formam 3 numaraydı. Fenerbahçe'de de 3 numarayı istedim. Kırmadılar, verdiler. 3 numara Fenerbahçe'de çok özel. Kim Min-Jae'yi aratmamaya çalışacağım. Fenerbahçe'deki stoperler çok kaliteli. Ben de kendime güveniyorum. Güzel bir rekabet. Çalışıp kendimi göstereceğim. Rekabetten hiç kaçmadım. Burada da kaçmayacağım. İnşallah kendimi gösteririm ve oynarım. Daha önce tanıştığım isimler var; İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır. Milli takımdan tanışıyoruz. Müthiş bir aile ortamı var. Hiç yabancılık çekmedim. İyi ağırladılar. Güzel, çok hoşuma gitti ortam. Milli takımdan arkadaşlarım, Fenerbahçe'nin nasıl büyük bir camia olduğunu anlatıyordu. Ben de soruyordum hatta. O zamanlarda da bu transfer konuşuluyordu, görüşmeler vardı. Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istiyordum.

"KİMSENİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM" Sahaya çıktığım zaman, hep savaşan, mücadele eden, formanın hakkını veren bir Samet izleyecekler. Ben kimsenin güvenini boşa çıkarmadım. Çıkarmayacağım inşallah. Sabırsızlıkla taraftarın önüne çıkmak istiyorum."