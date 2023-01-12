Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı daha sonra kuvvet çalışması ile devam etti.