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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko, İtalyan basınında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko, İtalyan basınında!

        Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yaparak giren Edin Dzeko'nun performansını İtalyanlar mercek altına aldı. Yıldız futbolcuyu manşetlerine taşıyan İtalyanlar, "Dzeko, Türkiye'de sansasyon yarattı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:32
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        Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko 1 gol 1 asistle maçın kahramanı oldu.

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        Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısı bakımından en fazla puan kazandıran oyuncu Edin Dzeko oldu. 37 yaşındaki Bosna Hersekli forvet oyuncusu 4 gol ve 2 asistle, 8 puana direkt etki etti ve bu alanda zirveye yerleşti.

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        Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı tüm 8 maçlarda 6 gol ve 5 asist yaptı. Dzeko'nun gösterdiği performansa İtalyanlar basınında geniş yer verdi.

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        "SANSASYON YARATTI"

        İtalyan basınından 'itasportpress' Dzeko'nun performasını 'Sansasyon Yarattı' başlığıyla verirken, golcü futbolcunun bu sezon gösterdiği performansa değindi.

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        İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Dzeko'nun Fenerbahçe'ye imza attığını hatırlatan İtalyanlar, yıldız futbolcunun bu sezon 8 maçta 6 gol ve asist yaptığını belirtti.

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        "DZEKO TÜRKİYE'DE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR"

        Yine İtalyan basınından 'tvplay.it' haberinde Bosnalı futbolcuya yer verirken, ''Dzeko, Türkiye'de fark yarattı'' ifadelerini kullandı.

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        ESKİ ANTRENÖRÜ HABERTÜRK'E ANLATMIŞTI!

        Dzeko'nun iki yıl boyunca Roma'da antrenörlüğünü yapan Nuno Campos, yıldız futbolcunun transferi sonrası Habertürk'e konuşmuştu.

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        Paulo Fonseca ile 2019-2021 yılları arasında Roma'da çalışan ve Portekizli teknik direktörün yardımcılığını yürüttüğü dönemde Dzeko ile yakından ilgilenen Campos, Fenerbahçelilere müjdeyi de vermişti: "Son yılların en iyi Dzeko'sunu aldınız".

        37 yaşındaki golcünün profesyonelliğine vurgu yapan Campos, "Her şeyden önce Fenerbahçe'nin harika bir oyuncu ve harika bir profesyonelle sözleşme imzaladığını söylemeliyim. Gol atmak için fazla fırsata ihtiyaç duymayan bir santrfor" ifadelerini kullandı.

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