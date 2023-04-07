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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

Fenerbahçe, Çarşamba akşamı çıktığı üç branşta üç galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler voleybolda, basketbolda ve futbolda rakiplerine karşı üstünlük sağlarken önemli zaferler yaşadı. İşte Fenerbahçe'nin zafer gecesi...

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AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Fenerbahçe hafta içi oynadığı farklı branşlardaki maçlarda taraftarını sevindirdi. Beşiktaş'a kaybedilen derbi sonrası ilk maçlarına çıkan sarı-lacivertliler Avrupa ve Türkiye Kupası'nda önemli zaferler kazandı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    FİLEDE FİNAL KAPISINI ARALADI

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı İstanbul derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, yaptığı servisleri kötü kullanan ve rakibini karşılamakta başarılı olamayan VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Maçın ikinci setine de etkili mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Opet, 9-5 öne geçti. Oyunu bırakmayan VakıfBank, Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla önce 12-12 beraberliği sağladı, ardından da (16-15) skoru lehine çevirdi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar bulurken, etkili servisleriyle oyuna damgasını vuran Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Üçüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Opet, Ana Cristina ve Vargas'ın sert smaçlarıyla sayı bulmaya devam ederek, 13-7 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla toparlanan VakıfBank farkı kapatmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-20 alarak, baştan sona üstün olduğu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF'A KALDI!

    THY Euroleague'nin 33. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 103-86 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyonda 19. galibiyetini alarak play-off'a kaldı. Turnuvada 17. yenilgisini yaşayan son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'in ise normal sezonu ilk 8'de tamamlama ve play-off oynama şansı kalmadı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Pota altından etkili olan Anadolu Efes karşısında Calathes ile skor üreten ve son bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    İkinci çeyrekte Fenerbahçe, oyuna kenardan dahil olan Guduric'in sayılarıyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Micic'in art arda kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 38-34. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik atışlar bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Anadolu Efes, üçüncü periyotta Larkin, Micic ve Clyburn üçlüsünün kazandırdığı basketlerle farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ancak son bölümde toparlanan ve taraftarının da desteğini arkasına alarak farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-64 önde girdi.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 81-77. Ancak lacivert-beyazlı takımın maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe, Pierre ve Dorsey'in dış atışlardan kaydettiği kritik basketlerle 38. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 97-83. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 103-86 galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALDE

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, yarı finale çıkarak Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Ülker Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Emre Mor'un ayağından 8. dakikada ilk golü buldu.

    Kayserispor, 18. dakikada Kolovetsios'un golüyle beraberliği yakaladı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Maçın 42. dakikasında Serdar Dursun'dan aldığı ara pası iyi değerlendirerek sağ çaprazdan şutunu çeken Emre Mor, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu. Performansı alkış alan Emre, 68. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    İkinci yarıya da etkili başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe'de, Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

    Oyuna sonradan giren ve taraftarın alkışlarla desteğini sunduğu Arda Güler, 90. dakikada takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti.
  • Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!

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