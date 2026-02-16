Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak karşılaşma öncesinde heyecan giderek artıyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta sahasında oynayacağı mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Play-off etabını geçmesi halinde Fenerbahçe’yi son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis bekliyor. Futbolseverler ise “Fenerbahçe–Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmanın tarih ve saatine dair tüm detaylar merakla takip ediliyor. İşte detaylar...