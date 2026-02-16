Fenerbahçe- Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak eşleşmenin açılış karşılaşması İstanbul'da yapılacak. Kritik mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, maçın oynanacağı tarih ve başlama saatini araştırmaya başladı. Peki, "Fenerbahçe–Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte mücadeleye dair tüm merak edilenler…
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak karşılaşma öncesinde heyecan giderek artıyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta sahasında oynayacağı mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Play-off etabını geçmesi halinde Fenerbahçe’yi son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis bekliyor. Futbolseverler ise “Fenerbahçe–Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmanın tarih ve saatine dair tüm detaylar merakla takip ediliyor. İşte detaylar...
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.