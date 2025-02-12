Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Zenit'e kiraladı!

Fenerbahçe, Ongjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.