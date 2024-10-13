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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki dev derbide ağırladığı Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Ümran Özev ve Yağmur Uraz kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:11
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        Kadın derbisinde zafer F.Bahçe'nin!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi.

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Natalia, Zoe, Plummer, Yaşam Göksu, Ümran Özev, Otu, Busem Şeker, Ece Türkoğlu, Borgella, Marta, Yağmur Uraz ilk 11'iyle çıktı.

        Konuk ekip ise Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Jazmin, Benan Altıntaş, Ecem Cumert, Ebru Topçu, Usme, Arzu Karabulut, Bakarandze, Staskova ilk 11'ini tercih etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, sarı-lacivertliler 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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