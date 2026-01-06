Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Samsunspor maçının saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İki takım bugüne kadar 74 kez karşılaşırken, bu maçlardan 39'unu Fenerbahçe, 14'ünü ise Samsunspor kazandı. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...