Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa'da muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galip gelen taraf finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Yeni formatta müsabakalar dört takımla oynanacak. Zorlu müsabakada sarı lacivertliler 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi maç saati ve yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Samsunspor maçının saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İki takım bugüne kadar 74 kez karşılaşırken, bu maçlardan 39'unu Fenerbahçe, 14'ünü ise Samsunspor kazandı. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı 6 Ocak 2026 Salı bu akşam saat 20:30'da oynanacak.
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranından canlı yayınlanacak.
YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak.
Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran
Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Drongelen, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp, Tomasson, Holse, Mouandilmadji