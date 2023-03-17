Fenerbahçe-Sevilla maçı yazar yorumları

İstanbul'da Sevilla hiç pozisyon bulamadı. Zaten dertleri de pek gol bulmak değil, 2-0'ı korumaktı. 9 kişilik 15 metredeki savunmalarını aşmak için üç şey yapılabilirdi.

1- Çalım. Arda Güler dışında yapacak kimse yok.

2- Hızlı top çevirmen lazım. Öyle bir klasın yok.

3- Kenarlara çok hızlı inmen lazım ki iki üç kez yapabildi Fenerbahçe birinde penaltı kazanıldı.