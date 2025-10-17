Avrupa sahnesinde kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Stuttgart’ı ağırlayacak. Nice deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, bu kez iç sahada avantajı eline almak istiyor. Taraftarlar, İstanbul’da oynanacak bu zorlu maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Detaylar haberimizde...