İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarının İsviçre ayağını tamamlayarak yurda dönen Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30’da başladı. Dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.



Fenerbahçe, yaptığı bu çalışmayla 21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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