Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 17 puanla 15 sırada bulunan Fenerbahçe'de taraftarlar Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak kötü gidişata tepki gösterdi.

İHA'da yer alan habere göre tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftarlar takım otobüsünün tesislere girdiği sırada ıslık ve yuhalamayla tepki gösterdiler. Bu esnada “Siz bizi aleme rezil ettiniz! En büyük taraftar, futbolcular sahtekar. Koskoca Feneri ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa” gibi sloganlar atıldı.

"YENİ YÖNETİM, VİZYON DENİLDİ, BİR TOPU KALEYE SOKMAK BU KADAR ZOR MU?"

Habere göre Fenerbahçeli bir taraftar, takımın gidişatından hiç mutlu olmadıklarını, bir an önce düzelmesi gerektiğini belirterek, “Burada bulunan insanların büyük bir kısmı 2000-2500 TL’ye çalışan insanlar. Bakın saat gecenin 12’si, herkes burada. Ben anlamıyorum, yeni bir vizyon denildi, yeni bir yönetim denildi, yani bu kadar mı zor bir topu kaleye sokmak? Şuradan 11 kişi çıkarsak ben eminim ki şu takımdan daha iyi oynarlar. Altyapı dedik ama altyapıdan bir tane bile doğru düzgün bir oyuncu çıkartamadık. Koskoca 25 milyonluk camiada bir tane çocuk çıkartamıyoruz. Ömer Faruk var çıkarsınlar onu, bunlardan iyi oynar. En azından forma için savaşır. Bunlarla olmayacak, başkanın da bir an öne Comolli’ye güle güle demesi lazım. Bugün burada 20 kişi vardır, yarın 200 kişi olur, sezon sonu 5 bin kişi olur 10 bin kişi olur. Fenerbahçe küme düşmez demesinler, inanın ki düşer” dedi.

Protesto sonrası slogan atan Fenerbahçeli grup olaysız bir şekilde dağıldı.