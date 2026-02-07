Adliyede 2 sanığı öldürüp, jandarmayı şehit ettiği silahı tekerlekli sandalyenin tuvaletine gizlemiş

Bursa Adliyesi'nde 2 yıl önce duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, birini ise ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte adliye binasına gelişine ilişkin yeni görüntüler or... Daha Fazla Göster Bursa Adliyesi'nde 2 yıl önce duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, birini ise ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte adliye binasına gelişine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde oğlu Tolga Ergün'ü tekerlekli sandalyeyle X-Ray cihazının yanından geçirdiği görüldü. Ergün, saldırıyı gerçekleştirdiği tabancayı, felçli oğlunun tekerlekli sandalyesindeki tuvalet yapılan bölüme nasıl sakladığını da anlattı. Daha Az Göster