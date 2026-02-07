Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco HT Spor'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco HT Spor'da!

        HT Spor, özel röportajlarına Domenico Tedesco ile devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yanıtlayacak. Domenico Tedesco Özel Röportajı bu akşam saat 19.00'da HT Spor'da!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 07.02.2026 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domenico Tedesco HT Spor'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor.... HT Spor'un bu haftaki konuğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco olacak. İtalyan teknik adam, HT Spor'a vereceği özel röportajda soruları yanıtlayacak.

        İmza attığı günden bu yana neleri değiştirerek takımı ayağa kaldırdı? Süper Lig'de namağlup ilerleyen Sarı-lacivertliler sezon sonu mutlu sona ulaşabilecek mi? Avrupa Ligi'nde hedef neresi? Nottingham Forest eşleşmesi için düşünceleri ne? Başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluyla iletişimi nasıl? İkinci devrede oyun planında ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Transfer süreçleri nasıl gelişti?

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yanıtlayacak. Domenico Tedesco Özel Röportajı bu akşam saat 19.00'da, tekrarı ise saat 23.00'te HT Spor'da!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliyede 2 sanığı öldürüp, jandarmayı şehit ettiği silahı tekerlekli sandalyenin tuvaletine gizlemiş

        Bursa Adliyesi'nde 2 yıl önce duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, birini ise ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte adliye binasına gelişine ilişkin yeni görüntüler or...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü