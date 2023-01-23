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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'Arda Güler' sorusuna flaş yanıt!
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Jorge Jesus'tan 'Arda Güler' sorusuna flaş yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunurken, "Arda Güler neden oynamıyor" şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'Arda Güler' sorusuna flaş yanıt!
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçta ilk yarıdaki oyunlarının deplasmanlarda şu ana kadarki en iyi oyunları olduğunu söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, karşılaşmanın tam da düşündüğü gibi zor geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün kazanmak önemliydi. Rakipler bizden önce oynamış, kazanmıştı. Dolayısıyla bizim için önemliydi kazanmak. İlk yarı çok kaliteli bir oyun sergiledik. Hatta deplasmanda en iyi ilk 45 dakikaydı diyebilirim. Çok fazla pozisyon ürettik, rakibimizin pozisyon üretmesine izin vermedik, çok az top verdik. Yaklaşık 50 dakika iyi oynayan taraf bizdik fakat oyun anlamındaki farkı gole yansıtamadık. Ama ikinci yarı iyi geçmedi bizim için. Rakip kontralarla problemler yarattı ama maçı kazanmasını bildik. Çünkü bu takımın ruhu var, son saniyeye kadar savaşıyor. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum."

"ARDA NEDEN OYNAMIYOR?"

"Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?" sorusuna karşılık Jesus, "Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile ilgili ayrıca, "Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre, geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı." diye konuştu.

"ÜMRANİYESPOR BAŞKANI'NDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu maçta yenilmiş olsalar bunu stat şartlarına bağlayıp bağlamayacağı da sorulan Jesus, şu yanıtı verdi:

"Bugün kazanamasak asla stadı bahane edemezdik. Çünkü harika bir zemin vardı. Aynı zamanda küçük de olsa, şartları iyi, güzel bir stat burası. Bizi de çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ben aslında cümlelerimde yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniye'ye karşı oynadıklarında, Olimpiyat Stadı'nda oynadıkları için bu maçın da orada oynanması farklı bir senaryo yaratabilirdi diye düşünmüştüm. Belki tribünde 15-20 bin taraftar olabilirdi, bu anlamda demek istemiştim. Maça daha farklı bir açıdan bakmak istemiştim. Bu yüzden bunları söyledim. Eğer yanlış anlaşıldıysam Ümraniyespor Başkanı'ndan özür diliyorum. Ben asla stat veya Ümraniye taraftarlarının takımlarına olan aşklarıyla ilgili bir şey söylemek istememiştim. Sadece farklı bir fikir belirtmek istemiştim."

"BU LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

Fenerbahçe'nin özellikle Giresunspor maçından sonra performans düşüşü yaşadığı belirtilerek, nedeni sorulan Portekizli teknik direktör, "Aradan sonra oynadığımız karşılaşmalarda performans olarak sadece Galatasaray ile olan maçta kötüydük, onun dışındaki mücadelelerde kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Maç başı iki gol attık. Bu ligde kolay maç yok. Rakipler daha iyi tanıyor bizi. Özellikle ilk 45 dakikalık performansımız deplasmanda en iyi performans diyebilirim, önemli göstergeler bunlar. Rakiplerimiz de zorlanabiliyor. Ama önemsemiyoruz, kendi işimize bakmamız gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok." ifadelerini kullandı.

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