"HEP İYİ OLMALARINI İSTİYORUM"

Jesus, maçla ilgili ise, “3-0’lık skora baktığınız zaman rahat bir galibiyet gibi görünüyor fakat rahat bir galibiyet olmadı. Maçın ilk yarım saati dengeliydi. Rakibimiz bizi kendi yarı sahamıza hapsetti. Ama defansif organizasyonumuzda kuvvetliydi. 2-0’lık skoru yakaladık” diye konuştu.

Talepkar bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Jesus, “Zaman zaman yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncular pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirmek” ifadelerini kullandı.