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Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk için kapışan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki devin yıldız golcü için Juventus'la yarıştığını yazdı.

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  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içine girdi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray ise ezeli rakibinin 2 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.  
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen iki takım, kadrolarını güçlendirmek için ara transfer çalışmalarına başladı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    İki ekip de forvet bölgesine en az bir takviye daha yapmak isterken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    LUIS MURIEL KAPIŞMASI!

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atalanta'nın yıldız golcüsü Luis Muriel için transfer yarışına girdikleri öne sürüldü.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS

    Haberde; İtalyan devi Juventus'un da 31 yaşındaki golcüyle ilgilendiği belirtildi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Atalanta'nın ise sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Kolombiyalı forvetle yeni mukavele imzalamayı planladığı kaydedildi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Habere göre; Muriel'i bedavaya kaptırmamak isteyen Serie A ekibi, yıldız golcünün sözleşmesini uzatıp transfer tekliflerini bekleyecek.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Yaklaşık 3.5 sezondur Atalanta forması giyen Muriel, bu sezon 9 maçta görev aldı. Kolombiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

    Muriel'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcü için karşı karşıya!

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