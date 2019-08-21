Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo için girişimlerini sürdürürken sarı-lacivertlileri sevindirecek bir gelişme yaşandı! Fransa basınında yer alan habere göre Marsilya, orta sahaya Nantes'tan Valentin Rongier'i gündemine aldı!

Marsilya'nın Rongier'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için teklif yaptığı belirtilirken Nantes'ın oyuncunun bonservis bedeli için 20 milyon Euro beklentisinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Rongier'in kariyerine Marsilya'da devam etmek istediği bilgisine de yer verildi.