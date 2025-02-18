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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe'ye İsviçreli, Galatasaray'a İngiliz hakem - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye İsviçreli, Galatasaray'a İngiliz hakem

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Schaerer, Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasını ise İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:52
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        F.Bahçe'ye İsviçreli, G.Saray'a İngiliz hakem
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        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik karşılaşmalarını yönetecek hakemler UEFA tarafından duyuruldu.

        Galatasaray'ın 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

        Aynı gün Fenerbahçe'nin saat 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı zorlu mücadelede ise İsviçreli hakem Sandro Schaerer düdük çalacak.

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