        Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:18
        Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idmanda; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

        Mert Hakan Yandaş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, tedavisi süren Jhon Duran ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

