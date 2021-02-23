Can Bartu Tesisleri´nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00´te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11´de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo'nun yarın MR'ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci´nin ise son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.