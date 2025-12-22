Habertürk
        Fenerbahçe, yeni amatör şubeler koordinatörünü açıkladı - Diğer Haberleri

        Fenerbahçe, yeni amatör şubeler koordinatörünü açıkladı

        Fenerbahçe Kulübünün yeni amatör şubeler koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

        Giriş: 22.12.2025 - 18:19 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:19
        Fenerbahçe, yeni amatör şubeler koordinatörünü açıkladı
        Fenerbahçe Kulübünde amatör şubeler koordinatörü, Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, kulübümüzün yeni amatör şubeler koordinatörü oldu. Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen yeni amatör şubeler koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Fenerbahçe, bugün yapılan bir başka açıklamada uzun yıllar amatör şubeler koordinatörü olarak hizmet eden Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

