'Fenerbahçe'yi yürekten tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.