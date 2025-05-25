'Fenerbahçe'yi yürekten tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Giriş: 25.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.
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