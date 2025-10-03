Habertürk
        Fenerbahçe Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

        Giriş: 03.10.2025 - 21:06 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:06
        Fenerbahçe Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı
        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

        - Başkan

        Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim

        - Yönetim Kurulu üyeleri

        Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

        Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

        Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

        Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

        Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

        Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

        Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

        Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

        Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

        Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

        İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

        Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

        Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

        - Yönetim Kurulu Yedek üyeleri

        Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

        Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

        İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

        Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

        İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

        Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

        Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

        Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

