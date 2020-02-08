Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilirken divanda ilginç anlar yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün divan üyelerinden ve ayrıca bir dönem Fenerbahçe'de boks antrenörlüğü de yapan Veysel Orhan'ın kürsüde yaptığı konuşma gündeme damga vurdu.

Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de oynayacağı Alanyaspor maçına ilişkin olarak konuşan Veysel Orhan, camiayı birleştirmek adına yaptığı konuşmada yerleri ve kürsüyü yumrukladı ve "Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz" ifadelerini kullandı.

Veysel Orhan'ın yaptığı bu konuşma kısa sürede gündeme oturdu. İşte Veysel Orhan’ın kulübün yüksek divan kurulunda yaptığı coşku dolu konuşma