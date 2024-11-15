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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? FB hazırlık maçı canlı yayın kanalı!

        Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

        Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, karşılaşmaya milli takımlara giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun çıkacak. Sergey Semak yönetimindeki Rus ekibinin kadrosunda ise Sobolev, Luciano Gondou, Cassierra, Glushenkov gibi önemli isimler bulunuyor. Ligde 5 puanla Galatasaray'ın gerisinde 2. Sırada yer alan Fenerbahçe, milli ara dönüşünde çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe - Zenit karşılaşmasının canlı yayın kanalı ve mücadeleye ilişkin detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 08:50 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:50
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        Süper Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu fikstür öncesinde takımı hazır tutmak isteyen Jose Mourinho milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerde yedekler sahne alacak. Fenerbahçe’de gözler özellikle Oğuz Aydın ve Levent Mercan'da olacak. Fenerbahçe - Zenit mücadelesinin detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati…

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        FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hazırlık mücadelesinde Fenerbahçe, Zenit ile karşı karşıya geliyor. Milli arada oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu.

        Fenerbahçe - Zenit karşılaşması, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak.

        Mücadele, saat 20:00'de başlayacak.

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        FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak hazırlık maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

        Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Fenerbahçe'nin hazırlık maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        FENERBAHÇE’Yİ YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ BEKLİYOR

        A Milli Takım’ın Galler ve İzlanda karşılaşmalarının ardından Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

        Fenerbahçe ise bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele ederken son 4 haftada kritik mücadelelere çıkacak.

        Milli ara dönüşü sarı-lacivertliler, ilk maçına Kayserispor deplasmanında çıkarken ardından Avrupa Ligi’nde Slavia Prag ile oynayacak. Avrupa dönüşü Gaziantep FK ile oynayacak Fenerbahçe 7 Aralık’ta ise Beşiktaş’a konuk olacak.

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