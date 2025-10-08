Fenerbahçe’de yeni dönem: Primlerde paket sistemi başladı!

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, takım içinde motivasyonu artırmak amacıyla prim sisteminde yeni bir dönemi başlattı.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertliler, “paket prim sistemi” uygulamasına geçti. Yeni düzenlemeye göre futbolcular, üç maçlık galibiyet serileri üzerinden prim kazanacak.

Yönetim, önceliği oyuncuların maaş ve transfer taksitlerinin eksiksiz ödenmesine verirken, performansa dayalı ödüllendirme modeline geçti. İlk paket, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor karşılaşmalarını kapsıyordu. Ancak Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından beraberlikle dönünce bu prim fırsatını kaçırdı.