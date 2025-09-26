Fenerbahçeli Alvarez'e büyük onur
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.
27 yaşındaki futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.
CONCACAF'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, bölge futboluna katkıları, turnuvalardaki performansları ve liderlik özellikleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.
Ödül sürecinde kazanan isim, teknik heyet, medya temsilcileri, taraftarlar ve kaptanlardan oluşan bir oylama sistemiyle belirlenecek.