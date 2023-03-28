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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler'e dünya devi Real Madrid talip oldu. İspanyol basını, Eflatun-Beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez'in 18 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldığını yazdı. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, görev yaptığı maçlarda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    Avrupa kulüpleri tarafından dikkatle izlenen 18 yaşındaki futbolcu için ortaya atılan son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    İspanyol devi Real Madrid'in de sarı-lacivertli futbolcuyu takip ettiği belirtildi. 
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Eflatun-Beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini takibe aldı.
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    Arda Güler'den övgüyle bahsedilen haberde şu ifadelere yer verildi:
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    "Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor. En büyük önceliği ise Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham..." 
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    "Ancak yönetim kurulu transfer pazarında fırsatları da kovalıyor. Real Madrid Yönetim Kurulu'nun tercihi, Türkiye Ligi'nde ortaya çıkan ve çok cazip bir seçenek olan genç oyuncu Arda Güler."
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    "Başkan Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip edecek."
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    "Türk oyuncu, henüz 18 yaşında ve futbolun yeni yıldız adaylarından biri... Performansıyla 'Türk Messi'si' lakabını aldı. Perez için de çok uygun fiyatlı bir oyuncu." 
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    "BARCELONA, ATLETICO, SEVILLA VE ARSENAL DE İZLİYOR"

    "Real için transferi bitirmek kolay olmayacak çünkü Barça, Atletico, Sevilla ve Arsenal de oyuncuyu izliyor."
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    Arda Güler bu sezon şans bulduğu 21 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

    A Milli Takım kadrosunda da yer alan genç futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası! Genç yıldız, Florentino Perez'in takibinde - Fenerbahçe FB Haberleri

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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