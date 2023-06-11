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Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e iki talip birden!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel'e biri Fransa'dan, biri de İskoçya'dan olmak üzere iki talip birden çıktı.

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  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

    Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak oyuncular merakla bekleniyor.
  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

    Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken Bright Osayi-Samuel Avrupa kulüplerinin transferdeki gözdesi haline geldi.
  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

    Sezon başından bu yana dikkatle takip edilen Nijeryalı kanat oyuncusuna iki talip birden çıktı.
  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

    25 yaşındaki yıldız, Fransa'nın Troyes takımı ile İskoçya devi Rangers'ın radarına girdi. 
  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

    İki takımın Osayi-Samuel'in transferi için resmi temaslara başladıkları öğrenildi. 

     
  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

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  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

    Sağ kanadın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 37 resmi maçta forma giyip 1 asist yaptı. 
  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

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  • Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e iki talip birden!

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