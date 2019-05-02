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Fenerbahçeli eski milli voleybolcu Duygu Bal'ın motor turu

Fenerbahçeli eski milli voleybolcu Duygu Bal, önceki akşam Bebek'te midye yerken görüntülendi. Değeri yaklaşık 150 bin TL olan üç tekerlekli motorla İstanbul trafiğinde rahat ettiğini söyleyen Duygu Bal, yakın zamanda Youtube'a kanal açacağını dile getirdi

Duygu Bal

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, fenerbahçeli eski milli voleybolcu Duygu Bal, önceki akşam Bebek'te midye yerken görüntülendi. Yaklaşık 15 midye yiyen Bal, motor sporlarıyla uğraştığını açıkladı. Değeri yaklaşık 150 bin TL olan üç tekerlekli motorla İstanbul trafiğinde rahat ettiğini söyleyen Duygu Bal, yakın zamanda Youtube'a kanal açacağını dile getirdi.

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