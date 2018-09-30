Sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Fenerbahçe, lige de kötü bir giriş yapmış ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet yaşamıştı. Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yara saran sarı-lacivertliler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetmiş ve ardından Beşiktaş'la evinde 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a da 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Cocu yönetimindeki 10. resmi maçında 6. mağlubiyetini aldı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçeli futbolcular maç sonrasında kale arkasında bulunan taraftarların yanına gitmek istedi. Kendilerine doğru hareketlenen futbolculara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, yuhalayarak takımın yanlarına gelmesini istemedi. Yassine Benzia taraftardan özür dilerken taraftarlar yıldız futbolcuyu alkışladı. Volkan Demirel ve Mehmet Topal da taraftarlardan özür diledi. Daha sonra Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, takımı götürdü.

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