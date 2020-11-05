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Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüse yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı

Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüse yakalandı - Haberler
AA

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlanan Olcay Çakır Turgut, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımı'mızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkarıldı." denildi.

Kovid-19 tanı testinin pozitif sonuç vermesi nedeniyle kadrodan çıkartıldığı kaydedilen oyuncuya geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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