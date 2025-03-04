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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Mimovic ilk kez milli takıma çağrıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Mimovic ilk kez milli takıma çağrıldı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 19:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:36
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        Mimovic ilk kez milli takımda!
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        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'e milli davet geldi.

        21 yaşındaki sağ bek, Sırbistan'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Avusturya maçlarının kadrosuna davet edildi.

        Mimovic, böylece kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

        Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Mimovic'i Rus ekibi Zenit'e kiraladı.

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