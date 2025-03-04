Fenerbahçeli Mimovic ilk kez milli takıma çağrıldı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Giriş: 04.03.2025 - 19:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:36
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'e milli davet geldi.
21 yaşındaki sağ bek, Sırbistan'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Avusturya maçlarının kadrosuna davet edildi.
Mimovic, böylece kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Mimovic'i Rus ekibi Zenit'e kiraladı.
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