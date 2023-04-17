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Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci'yi Ankaragücü maçında yaşananların ardından “hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ya sevk etti.

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci PFDK'ya sevk edildi!
HABERTURK.COM

Ankaragücü maçının devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösteren Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci, “hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK sevkleri ve detaylar şu şekilde:

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 14.04.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 14.04.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CORENDON ALANYASPOR Kulübü futbolcusu UMUT GÜNEŞ’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu SEYEDMAJID HOSSEINI’nın 14.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 15.04.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 15.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ERCÜMENT YILDIZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 16.04.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün Ek-2 / Müsabaka İsim Listesi-(c) maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş . Kulübü’nün 16.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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