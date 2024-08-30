Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buluyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Muhtemel rakipler ve torbalar da belli oldu. Sarı lacivertlilerin eşleşeceği takımı merak eden taraftarlar ''Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Eşleşmeler ve maç programı da araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar…
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma bugün yapılacak. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında karşılaşacağı rakibi bugün canlı yayında açıklanacak. Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek çekiliş öncesi temsilcimizin muhtemel rakipleri ve yer aldığı torba araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu mu? İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin rakibi hakkında detaylar…
2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek.
Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden (uefa.tv) canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?
Eşleşmeler henüz belli olmadı. Saat 14.00'te çekilecek kuraların ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
2. TORBA
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv
Ferençvaroş
İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek